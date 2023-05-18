Джигурда заявил о поддержке поцеловавшего руку Пугачевой Пескова

Никита Джигурда заявил, что полностью поддерживает поцеловавшего руку Пугачевой Пескова
Актер Никита Джигурда в беседе с Pravda.ru похвалил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за теплое приветствие Аллы Пугачевой.
«Я полностью поддерживаю Пескова, который поцеловал руку Алле Борисовне, это по-мужски, и это правильно», — отметил Джигурда.
По мнению артиста, Примадонну стоило поддержать в трудный для нее момент.
Также Джигурда считает, что в действиях Пугачевой нет ничего плохого, поскольку певица показала себя как преданная супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).
«То, что она защищает своего мужа, это достойное поведение. Поэтому я в данном случае не поддерживаю тех наездов, которые позволяют себе некоторые грязные пропагандисты», — заявил актер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина 6 мая. В сети появился видеоролик, на котором Песков подошел к Примадонне.
«Я очень рад вас видеть», — говорит пресс-секретарь, целует и жмет ей руку в кадре.
Пугачева ненадолго вернулась в Россию, чтобы проститься с близким другом Юдашкиным. Однако она уже покинула страну.