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Никита Джигурда заявил, что полностью поддерживает поцеловавшего руку Пугачевой Пескова

Актер Никита Джигурда в беседе с Pravda.ru похвалил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за теплое приветствие Аллы Пугачевой.

Джигурда заявил о поддержке поцеловавшего руку Пугачевой Пескова
© РИА Новости

«Я полностью поддерживаю Пескова, который поцеловал руку Алле Борисовне, это по-мужски, и это правильно», — отметил Джигурда.

По мнению артиста, Примадонну стоило поддержать в трудный для нее момент.

Также Джигурда считает, что в действиях Пугачевой нет ничего плохого, поскольку певица показала себя как преданная супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«То, что она защищает своего мужа, это достойное поведение. Поэтому я в данном случае не поддерживаю тех наездов, которые позволяют себе некоторые грязные пропагандисты», — заявил актер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина 6 мая. В сети появился видеоролик, на котором Песков подошел к Примадонне.

«Я очень рад вас видеть», — говорит пресс-секретарь, целует и жмет ей руку в кадре.

Пугачева ненадолго вернулась в Россию, чтобы проститься с близким другом Юдашкиным. Однако она уже покинула страну.

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