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Стало известно о состоянии здоровья звезды 90-х Наталии Власовой

О состоянии здоровья госпитализированной ранее звезды 90-х, исполнительницы песни «Я у твоих ног» Наталии Власовой в беседе с KP.RU рассказал ее менеджер Андрей Карпов.

Стало известно о состоянии здоровья звезды 90-х Наталии Власовой
© РИА Новости

По его словам, артистку уже выписали из больницы. Ей все еще ставят капельницы, однако певица уже начала готовиться к новым выступлениям, отметил он.

О госпитализации Власовой стало известно в конце апреля. Тогда артистка потеряла сознание на корпоративном мероприятии в Москве. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Позже менеджер певицы заявил, что она стала чувствовать себя лучше и врачи готовятся отключить ее от ИВЛ.

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