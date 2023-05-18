Стало известно о состоянии здоровья звезды 90-х Наталии Власовой

По его словам, артистку уже выписали из больницы. Ей все еще ставят капельницы, однако певица уже начала готовиться к новым выступлениям, отметил он.

О госпитализации Власовой стало известно в конце апреля. Тогда артистка потеряла сознание на корпоративном мероприятии в Москве. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Позже менеджер певицы заявил, что она стала чувствовать себя лучше и врачи готовятся отключить ее от ИВЛ.