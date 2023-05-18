Композитор Зацепин раскрыл подробности «культуры отмены» в СССР
Известный композитор Александр Зацепин раскрыл подробности «культуры отмены» в СССР. Как сообщает «Мослента», она коснулась автора песен лично, когда он уехал во Францию и женился на француженке.
Зацепин написал известные каждому жителю СССР композиции — «Песенки о медведях» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Песни про зайцев» из «Бриллиантовой руки».
Во Францию он улетел не как эмигрант, а по советскому паспорту. Однако на родине его отъезд восприняли иначе. По радио и ТВ отменили песни на его музыку. Восстановить справедливость Зацепину удалось через сотрудника КГБ, который занимался курированием Союза композиторов.
Зацепин объяснил силовику, что не делает никаких политических заявлений. Кроме того, он и вовсе собирался вернуться в СССР через несколько месяцев. Сотрудник КГБ объяснил, что этим вопросом занимается сам Союз композиторов. Он пообещал разобраться с ситуацией и уже через некоторое время произведения Зацепина снова стали звучать в стране.