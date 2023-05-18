Певец Витас (Виталий Грачев) накопил огромный долг за услуги ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его информации, общая сумма задолженности составляет 146 тысяч рублей. В 2022 году певец не оплатил коммуналку почти на 98 тысяч рублей. В 2023 году задолженность выросла за счет пени, которая составила еще 48,2 тысячи рублей.

По информации канала, суд Одинцовского района Москвы постановил заняться списанием долга приставам. Кроме того, у Грачева есть еще две неоплаченные госпошлины — за 2019 и 2020 годы.

Напомним, что в марте московская полиция закрыла уголовное дело в отношении Витаса о причинении легких телесных повреждений посетителю караоке-клуба в центре Москвы. Конфликт произошел в октябре прошлого года в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице.