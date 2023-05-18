Миша Марвин признался, что за год жизни в Дубае остался "без ничего"

«Не знал, что за год останусь без ничего. Ведь Паша говорил, что отпустит и все будет хорошо. Но из-за того, что не сложился коннект, он тоже посчитал, что нужно поступить по-другому. <…> Меня как будто окатили холодной водой с кусочками льда», — пожаловался Марвин.