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Миша Марвин признался, что за год жизни в Дубае остался "без ничего"

Певец Миша Марвин в интервью на шоу «Главный вопрос» признался, что за год жизни и сольной карьеры в Дубае «остался без ничего».

Миша Марвин признался, что за год жизни в Дубае остался "без ничего"
© РИА Новости

«Не знал, что за год останусь без ничего. Ведь Паша говорил, что отпустит и все будет хорошо. Но из-за того, что не сложился коннект, он тоже посчитал, что нужно поступить по-другому. <…> Меня как будто окатили холодной водой с кусочками льда», — пожаловался Марвин.

Он вспомнил, что за год до окончания своего контракта в Black Star сказал генеральному продюсеру лейбла Пашу, что хочет начать сольную карьеру. По словам Марвина, они с продюсером поняли друг друга, и спустя некоторое время певец отправился в Дубай. Там у него уже была команда, которая должна была помочь стать ему самостоятельным исполнителем.

«Я писал Паше, хотел обсудить все вопросы. Мне не приходили ответы. В итоге мы созвонились, и был сложный момент… Из-за того, что не было связи, я начал работать уже сам как Миша М», — отметил артист.

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