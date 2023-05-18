Миша Марвин признался, что за год жизни в Дубае остался "без ничего"

Певец Миша Марвин в интервью на шоу «Главный вопрос» признался, что за год жизни и сольной карьеры в Дубае «остался без ничего».
«Не знал, что за год останусь без ничего. Ведь Паша говорил, что отпустит и все будет хорошо. Но из-за того, что не сложился коннект, он тоже посчитал, что нужно поступить по-другому. <…> Меня как будто окатили холодной водой с кусочками льда», — пожаловался Марвин.
Он вспомнил, что за год до окончания своего контракта в Black Star сказал генеральному продюсеру лейбла Пашу, что хочет начать сольную карьеру. По словам Марвина, они с продюсером поняли друг друга, и спустя некоторое время певец отправился в Дубай. Там у него уже была команда, которая должна была помочь стать ему самостоятельным исполнителем.
«Я писал Паше, хотел обсудить все вопросы. Мне не приходили ответы. В итоге мы созвонились, и был сложный момент… Из-за того, что не было связи, я начал работать уже сам как Миша М», — отметил артист.