В Набережных Челнах в четвертый раз отменили концерт Zivert

В Набережных Челнах в четвертый раз отменили концерт российской певицы Zivert, который должен был состояться еще осенью 2021 года. Об этом сообщил в соцсетях организатор мероприятия — «МКонцерт».

Концерт должен был состояться 26 мая 2023 года. Новой даты концерта пока нет.

«Уважаемые зрители. Концерт певицы Zivert, который должен был состояться 26 мая 2023 года в Ледовом дворце спорта города Набережные Челны, переносится», — уточнили организаторы. .

Как уточняет «Бизнес Online», в Ледовом дворце спорта, где должен был пройти концерт, не знают о причинах переноса.