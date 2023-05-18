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В Набережных Челнах в четвертый раз отменили концерт Zivert

В Набережных Челнах в четвертый раз отменили концерт российской певицы Zivert, который должен был состояться еще осенью 2021 года. Об этом сообщил в соцсетях организатор мероприятия — «МКонцерт».

В Набережных Челнах в четвертый раз отменили концерт Zivert
© РИА Новости

Концерт должен был состояться 26 мая 2023 года. Новой даты концерта пока нет.

«Уважаемые зрители. Концерт певицы Zivert, который должен был состояться 26 мая 2023 года в Ледовом дворце спорта города Набережные Челны, переносится», — уточнили организаторы. .

Как уточняет «Бизнес Online», в Ледовом дворце спорта, где должен был пройти концерт, не знают о причинах переноса.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре.

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