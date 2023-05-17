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Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза-Лилуна Ай (Анохина) прокомментировала воссоединение музыканта со своей супругой Юлией Королевой. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Super.ru.

Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой
© РИА Новости

Блогерша отметила, что восстановление отношений между хип-хоп-исполнителем и его бывшей женой было ожидаемым.

«Союз зависимого и созависимой. Главное, чтобы дочери не принесли вред чудо-родители. Леша вновь под влиянием, как и всегда. Люди вокруг него меняются, а он нет», — заявила Айза.

Певица добавила, что Долматов не имеет своего мнения, а также пожелала паре «совета да любви».

Ранее сообщалось, что Гуф снял фасад кинотеатра «Октябрь» в Москве и принес извинения супруге Юлии Королевой на фоне новостей о разводе пары. Жена рэпера опубликовала в соцсетях кадры со зданием, на медиафасаде которого написаны фразы «я люблю тебя» и «реклама бренды одежды Юлии Долматовой».

«Да что вы знаете об извинениях», — подписала ролик Королева.

Музыкант объявил о расставании с женой в конце апреля.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал артист.

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