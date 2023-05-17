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Гуф придумал необычный способ извиниться перед женой

Принародное признание супруга, рэпера Гуфа (Алексея Долматова), в любви опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), его жена, танцовщица и дизайнер Юлия Королева.

Гуф придумал необычный способ извиниться перед женой
© Мослента

«Да что вы знаете об извинениях», — прокомментировала она ролик и отметила рэпера.

На видео запечатлено, как модель стоит на Новом Арбате напротив кинотеатра «Октябрь». На электронном табло на фасаде здания большими буквами написано признание в любви, адресованное «Ю», затем транслируется реклама коллекции одежды личного бренда Julia Dolmatova.

«Ежи плакали, кололись, но продолжали жевать кактус», «Когда закончился ретроградный Меркурий», «Переживала за их отношения больше, чем за свои», «Галя, с разводом отмена», «Наша песня хороша, начинай с начала», «Нового пока не завезли, радуемся тому, что есть», «Опять в профиле придется фамилию на Долматову менять», «Она снова жена Гуфа», — отреагировали на новость о возможном воссоединении Королевой и Гуфа пользователи сети.

Ранее рэпер Гуф объявил о разводе с супругой спустя 1,5 года после свадьбы. На следующий день прокомментировала сообщения о разводе и сама Юлия Королева.

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