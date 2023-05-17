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Стали известны подробности приезда Пугачевой в Москву

Во время своего визита в Москву певица Алла Пугачева жила у семьи Юдашкиных. Об этом сообщил KP.RU продюсер Сергей Дворцов.

Известно, что исполнительница прилетела в Москву на три дня из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина. При этом в своем замке в подмосковной деревне Грязь артистка не жила, заявил Дворцов.

По его словам, певица гостила в доме вдовы кутюрье Марины Юдашкиной. Он добавил, что подмосковный замок примадонны уже продан одному из поклонников звезды, бизнесмену, за один миллиард рублей.

Пугачева не ответила на вопрос об эмиграции

Ранее стало известно местонахождение внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Его заметили на концерте «Би-2» в Лос-Анджелесе.

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