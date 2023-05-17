Стали известны подробности приезда Пугачевой в Москву

Во время своего визита в Москву певица Алла Пугачева жила у семьи Юдашкиных. Об этом сообщил KP.RU продюсер Сергей Дворцов.

Известно, что исполнительница прилетела в Москву на три дня из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина. При этом в своем замке в подмосковной деревне Грязь артистка не жила, заявил Дворцов.

По его словам, певица гостила в доме вдовы кутюрье Марины Юдашкиной. Он добавил, что подмосковный замок примадонны уже продан одному из поклонников звезды, бизнесмену, за один миллиард рублей.