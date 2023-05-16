Билан рассказал о походах к психологу

Певец Дима Билан в беседе с «Пятым каналом» рассказал о своих походах к психологу. Он признался, что специалист помог ему вернуть душевное равновесие.

По словам Билана, впервые к психологу он пошел в 2020 году. На этот шаг его толкнули серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли у него из-за постоянного недосыпания, сильного стресса и работы на износ. В частности, он рассказал об удалении межпозвоночной грыжи в 2017 году, обострении язвы желудка и переломе ноги, от которого он до сих пор не восстановился.

Кроме того Билан признался, что в последние несколько лет также страдал от серьезных психологических проблем, которые пытался топить в алкоголе, что в результате привело к срыву нескольких концертов. В итоге певец смог отказаться от вредных привычек и стал вести трезвый образ жизни. Не в последнюю очередь сделать это ему помог психолог.