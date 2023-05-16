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Представитель Розенбаума высказалась о ДТП с его машиной в Новочеркасске

Представитель певца Александра Розенбаума Ольга Титова прокомментировала ДТП с машиной артиста в Новочеркасске. В беседе с «Газетой.Ru» она возмутилась, что СМИ «царапина на машине» волнует больше, чем гастрольный тур звезды.

Представитель Розенбаума высказалась о ДТП с его машиной в Новочеркасске
© РИА Новости

«Пишите лучше про гастрольный тур, а не про царапину на машине. Всего доброго», — сказала Титова.

Других подробностей инцидента она не раскрыла.

Ранее Telegram-канал «Ростов Главный» сообщал, что машина Розенбаума стала участником ДТП на улице Просвещения в Новочеркасске. Певец прибыл туда вместе с сопровождающим, чтобы посетить Южно-Российский государственный политехнический университет, где должен пройти его концерт.

Стоило Розенбауму выйти из машины и направиться к зданию, как водитель ВАЗ-2114 решил сдать назад и ударил автомобиль артиста, в котором в тот момент находился только водитель. На место вызвали сотрудников ГИБДД для оформления аварии. Благотворительный концертный тур Розенбаума по казачьим станицам Ростовской области стартовал 12 мая и завершится 30 мая в Усть-Донецком.

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