Представитель Розенбаума высказалась о ДТП с его машиной в Новочеркасске

Представитель певца Александра Розенбаума Ольга Титова прокомментировала ДТП с машиной артиста в Новочеркасске. В беседе с «Газетой.Ru» она возмутилась, что СМИ «царапина на машине» волнует больше, чем гастрольный тур звезды.

«Пишите лучше про гастрольный тур, а не про царапину на машине. Всего доброго», — сказала Титова.

Других подробностей инцидента она не раскрыла.

Ранее Telegram-канал «Ростов Главный» сообщал, что машина Розенбаума стала участником ДТП на улице Просвещения в Новочеркасске. Певец прибыл туда вместе с сопровождающим, чтобы посетить Южно-Российский государственный политехнический университет, где должен пройти его концерт.