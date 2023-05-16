Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Юдашкиным

«Он приходил на мой день рождения 8 апреля. Все было так нормально. Он поправился, чувствовал себя хорошо. Он пробыл 2,5 часа, общался с Дибровым, в общем со всеми. Мы с ним мало говорили, было очень много людей. Я ко всем подходил. Напоминал, чтобы они не забыли взять подарки и цветы», — рассказал Сафронов.