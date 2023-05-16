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Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Художник Никас Сафронов на программе «Звезды сошлись» вспомнил, как в последний раз разговаривал с умершим модельером Валентином Юдашкиным.

Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Юдашкиным
© РИА Новости

«Он приходил на мой день рождения 8 апреля. Все было так нормально. Он поправился, чувствовал себя хорошо. Он пробыл 2,5 часа, общался с Дибровым, в общем со всеми. Мы с ним мало говорили, было очень много людей. Я ко всем подходил. Напоминал, чтобы они не забыли взять подарки и цветы», — рассказал Сафронов.

По словам художника, у Юдашкина и его супруги было приподнятое настроение. Они договорились встретиться в скором времени, и модельер позвонил Сафронову на следующий день. Юдашкин и его жена поблагодарили художника за приглашение и отметили, что были бы рады видеть его у себя.

«Поблагодарили и сказали, что хотели бы пригласить меня к себе. Составили какие-то планы. Валечка действительно был очень нежный, тонкий и трогательный человек», — высказался Сафронов.

6 мая 2023 года Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании с кутюрье присутствовали Владимир Машков, Николай Басков, Владимир Винокур, Эвелина Хромченко, Сергей Зверев, Клара Новикова, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Леонид Якубович и многие другие известные личности.

Ранее Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался с ней сотрудничать.

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