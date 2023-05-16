Солистка Little Big выступила с группой «Би-2» в США

Солистка музыкального коллектива Little Big Софья Таюрская выступила вместе с рок-группой «Би-2» на концерте в США. Об этом со ссылкой на соцсети исполнительницы сообщает РИА Новости .

Известно, что второй вокалист Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) также посетил данное шоу. Мероприятие состоялось в воскресенье, 14 мая, в Лос-Анджелесе.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) исключил свое возвращение в Россию. Один из фанатов поинтересовался у музыканта в соцсетях, когда состоятся новые концерты коллектива в РФ. «Я не вернусь в Россию», — ответил лидер «Би-2». В одном из других комментариев Бортник добавил, что Россия «перечеркнула все свои достижения».