Актер Гостюхин перестал общаться с проживающей на Украине сестрой

Актер Владимир Гостюхин перестал общаться с сестрой из Украины после начала специальной операции. Артист рассказал о непростых взаимоотношениях с родственницей.

Гостюхин назвал невозможным общение с сестрой, ведь она поддержала «сатанинский режим» на Украине. Он считает сложившуюся ситуацию настоящей трагедией.

«Это – трагедия, которую я очень переживаю. Это трагедия многих моих соотечественников и в России, и в Белоруссии», – высказался артист в эфире телеканала «Россия-1».