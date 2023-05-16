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Актер Владимир Гостюхин признался, что перестал общаться с проживающей на Украине сестрой

Актер Владимир Гостюхин перестал общаться с сестрой из Украины после начала специальной операции. Артист рассказал о непростых взаимоотношениях с родственницей.

Актер Гостюхин перестал общаться с проживающей на Украине сестрой
© globallookpress.com

Гостюхин назвал невозможным общение с сестрой, ведь она поддержала «сатанинский режим» на Украине. Он считает сложившуюся ситуацию настоящей трагедией.

«Это – трагедия, которую я очень переживаю. Это трагедия многих моих соотечественников и в России, и в Белоруссии», – высказался артист в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Гостюхина, негативное отношение украинцев к россиянам начало формироваться еще до 2014 года. Артист переживает из-за случившегося.

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