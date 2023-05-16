Телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями крещения дочери
Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями крещения дочери Анны. О том, как прошла церемония, она рассказала подписчикам в социальных сетях.
Орлова крестила дочь на минувшей неделе. На мероприятии присутствовали самые близкие, включая телеведущую Ксению Бородину.
Именно она стала крестной матерью девочки. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что ее подруга буквально задарила ее наследницу.
«Никаких списков я не делала. Я вообще не думала, что на крестины дарят подарки», — написала она в личном блоге.
Кроме этого, вокалистку поразило поведение младшей дочери Бородиной. Девочка настолько прониклась происходящим, что даже прослезилась.