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Телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями крещения дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями крещения дочери Анны. О том, как прошла церемония, она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Орлова поделилась подробностями крещения дочери
© globallookpress.com

Орлова крестила дочь на минувшей неделе. На мероприятии присутствовали самые близкие, включая телеведущую Ксению Бородину.

Именно она стала крестной матерью девочки. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что ее подруга буквально задарила ее наследницу.

«Никаких списков я не делала. Я вообще не думала, что на крестины дарят подарки», — написала она в личном блоге.

Кроме этого, вокалистку поразило поведение младшей дочери Бородиной. Девочка настолько прониклась происходящим, что даже прослезилась.

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