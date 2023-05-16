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Никита Пресняков замечен на концерте "Би-2" в Лос-Анджелесе

Актер и певец Никита Пресняков посетил концерт группы «Би-2» в Лос-Анджелесе. Об этом рассказала его супруга Алена Краснова в своих историях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Никита Пресняков замечен на концерте "Би-2" в Лос-Анджелесе
© РИА Новости

Также поддержать музыкантов на выступлении пришел комик Данила Поперечный с женой. Они подпевали известные хиты «Би-2».

На данный момент Никита Пресняков живет и работает в США под псевдонимом Nick Pres. В феврале музыкант выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» американских певиц Долли Партон и Дионн Уорвик.

Артист ранее заявлял, что слухи о наличии у него американского гражданства — неправда. Он добавил, что хотел бы вернуться в Россию, несмотря на негативные высказывания со стороны недоброжелателей. Музыкант объяснил, что его с самого рождения преследует хейт, поэтому у него выработался иммунитет к нему. Позже появилась информация, что Преснякова проверят на возможное финансирование украинской армии. На финансирование ВСУ проверят также бабушку певца Аллу Пугачеву и его мать Кристину Орбакайте.

Несколько дней назад Лева из «Би-2» заявил, что не вернется в Россию на фоне слухов об отмене концерта в Москве.

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