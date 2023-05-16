"Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент", - отметил представитель отеля.

"Что самое ужасное – они вломились на частную территорию, один из них – парень призывного возраста. Своим криком напугали постояльцев, которые отдыхают в Швейцарии", - считает Богославский.

Несколько дней назад в сети начал распространяться видеоролик, на котором к Ольге Бузовой подошли в отеле в Цюрихе. Двое людей потребовали у артистки высказаться по поводу спецоперации на Украине. Сама Бузова не стала разговаривать с агрессорами и покинула помещение. Поклонники артистки поддержали ее и отметили, что агрессивно настроенные украинцы сами находились вне своей страны.