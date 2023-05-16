Шведская певица Лорин не хотела во второй раз ехать на "Евровидение"

Песенный конкурс «Евровидение» прошел в Ливерпуле. Победительницей стала участница от Швеции Лорин, которая, как оказалась, не хотела возвращаться в шоу.

Поп-исполнительница Лорин представила на конкурсе песню Tattoo. Ее основным соперником стал представитель Финляндии Käärijä. Эти два участника были фаворитами у букмекеров, но победительницей по итогам голосования национального жюри и телезрителей стала шведка.

После грандиозного финала состоялась традиционная пресс-конференция. Лорин стала первой участницей, которая дважды становилась победителем Евровидения. Первый хрустальный микрофон она завоевала в 2012 году, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты завуалированно спросили у Лорин, как она относится ко второй своей победе и готова ли она принять участие в конкурсе снова. Девушка призналась, что все завязано на вдохновении.

«Я и на это-то Евровидение не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов», — призналась певица.