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Шведская певица Лорин не хотела во второй раз ехать на Евровидение

Песенный конкурс «Евровидение» прошел в Ливерпуле. Победительницей стала участница от Швеции Лорин, которая, как оказалась, не хотела возвращаться в шоу.

Шведская певица Лорин не хотела во второй раз ехать на "Евровидение"
© globallookpress.com

Поп-исполнительница Лорин представила на конкурсе песню Tattoo. Ее основным соперником стал представитель Финляндии Käärijä. Эти два участника были фаворитами у букмекеров, но победительницей по итогам голосования национального жюри и телезрителей стала шведка.

После грандиозного финала состоялась традиционная пресс-конференция. Лорин стала первой участницей, которая дважды становилась победителем Евровидения. Первый хрустальный микрофон она завоевала в 2012 году, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты завуалированно спросили у Лорин, как она относится ко второй своей победе и готова ли она принять участие в конкурсе снова. Девушка призналась, что все завязано на вдохновении.

«Я и на это-то Евровидение не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов», — призналась певица.

В следующем году Евровидение пройдет в Швеции. Страна будет принимать у себя конкурс уже в седьмой раз. В последний раз шоу проводилось в 2016 году после победы Монса Сельмерлева в 2015-м.

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