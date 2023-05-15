Бедрос Киркоров осудил сына Зайцева за плохое отношение к модельеру при жизни

Народный артист России Бедрос Киркоров заявил в программе «Ты не поверишь», что сын Вячеслава Зайцева Егор делал плохо модельеру при жизни.

Киркоров осудил поведение Зайцева-младшего, заявив, что негатив по отношению к кутюрье ему вернется сполна.

«Вот у него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Потому что есть такое правило бумеранга. Егор делал плохо отцу, плохое он и получит», — заключил артист.

4 мая прошли похороны Зайцева. Его захоронили на подмосковном кладбище в Щелково. В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове прошло отпевание кутюрье. Модельер умер 30 апреля в реанимации. Ему было 85 лет. На прощании присутствовали сын кутюрье Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев.