$79.10+1.9086.09+1.84

Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за плохое отношение к модельеру при жизни

Народный артист России Бедрос Киркоров заявил в программе «Ты не поверишь», что сын Вячеслава Зайцева Егор делал плохо модельеру при жизни.

Бедрос Киркоров осудил сына Зайцева за плохое отношение к модельеру при жизни
© РИА Новости

Киркоров осудил поведение Зайцева-младшего, заявив, что негатив по отношению к кутюрье ему вернется сполна.

«Вот у него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Потому что есть такое правило бумеранга. Егор делал плохо отцу, плохое он и получит», — заключил артист.

4 мая прошли похороны Зайцева. Его захоронили на подмосковном кладбище в Щелково. В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове прошло отпевание кутюрье. Модельер умер 30 апреля в реанимации. Ему было 85 лет. На прощании присутствовали сын кутюрье Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев.

5 мая сообщалось, что певица Надежда Бабкина требует перезахоронить Вячеслава Зайцева. Художник Никас Сафронов поддержал артистку. Против этой идеи выступили историк моды Александр Васильев и актриса Тамара Семина.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий