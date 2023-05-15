«Мужская» спина Анастасии Волочковой вызвала критику пользователей сети

«Ох, уж эти плечи, косая сажень, как у мужика, и узкие бедра. Зачем Настя подчеркивает эти плечища, оголяя их?», «Со спины — как мужик», «Ты не балерина, а ходячий шкаф на табуретках», «Да, на балерину не похожа, больше как-то на мужика», — прокомментировали видео пользователи сети.