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«Мужская» спина Анастасии Волочковой вызвала критику пользователей сети

«Мужскую» спину балерины Анастасии Волочковой раскритиковали пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Мужская» спина Анастасии Волочковой вызвала критику пользователей сети
© РИА Новости

Знаменитость опубликовала ролик, в котором прошлась спиной к камере во всем белом: майке на тонких бретелях, коротких шортах и ботильонах на толстой подошве с массивным каблуком.

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«Ох, уж эти плечи, косая сажень, как у мужика, и узкие бедра. Зачем Настя подчеркивает эти плечища, оголяя их?», «Со спины — как мужик», «Ты не балерина, а ходячий шкаф на табуретках», «Да, на балерину не похожа, больше как-то на мужика», — прокомментировали видео пользователи сети.

Ранее Волочкова продемонстрировала растяжку в мини-шортах и возмутила подписчиков.

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