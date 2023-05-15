Анита Цой вспомнила об обидах Валентина Юдашкина из-за модных показов
Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. Его смерть стала ударом для многих друзей, среди которых была и Анита Цой.
С Юдашкиным артистка познакомилась свыше 30 лет назад. Модельера она всегда считала своим кумиром, а его костюмы произведением искусства. При этом нередко Цой отдавала предпочтение более простым нарядам от молодых дизайнеров, что не на шутку расстраивало Юдашкина.
«Он приглашал на свои показы, а я приходила вечно в каких-то молодых авторах. И он обижался, я это видела», — поделилась исполнительница.
Примечательно, что певица стала одной из последних знаменитостей, с кем работал кутерье. Для ее концерта он создал целую коллекцию нарядов.