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Умер актер Владимир Кузнецов из «Юноны и Авось»

Ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, известный по своим ролям в «Битве за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов. Об этом сообщили в театре «Ленком».

Умер актер из «Юноны и Авось» Кузнецов
© МГТ Ленком

Артист умер в возрасте 79 лет. На данный момент причина смерти актера не была названа.

Театру Кузнецов отдал 45 лет жизни. Он пришел в «Ленком» в 1969 году после Школы-студии МХАТ. Покинул театр в 2014 году.

«Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам замечательного актера», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 12 мая, стало известно о смерти актера из «12 стульев» Олега Севастьянова. Он скончался на 75-ом году жизни.

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