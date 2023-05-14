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Лемох дистанцировался от жизни своей дочери и внучки

Сергей Лемох, лидер группы «Кар-Мэн, развелся с первой женой Натальей в 2009 году. Их дети – Алиса и Людмила, остались с матерью, однако вскоре она умерла от онкологии. Девочек воспитывали бабушки.

Лемох дистанцировался от жизни своей дочери и внучки
© РИА Новости

Жизнь Алисы сложилась благополучно, а Людмила попала в зависимость от алкоголя, и ее маленькую дочь и внучку Сергея забрала прабабушка.

Пожилая женщина хотела, чтобы Лемох принимал участие в судьбе своей внучки, однако музыкант сначала затребовал, чтобы Людмила отказалась от родительских прав, а затем вообще перестал общаться, - пишет СтарХит.

Сам музыкант предпочитает не говорить на эту тему, хотя ему известно, что девочка живет в очень стесненных условиях. В эфире программы «Пусть говорят» он заявил:

«Я человек, который весь в музыке, я не семьянин и никогда им не был, это бред».

Его нынешняя супруга Екатерина Канаева отвечала за бэк-вокал и подтанцовку в группе.

«Мы со второй женой уже больше двадцати лет вместе. Совместных деток пока нет, но я от первого брака уже загружен по самое не балуйся», — говорил исполнитель в одном из интервью.

Людмила даже приходила на программу «Пусть говорят», где на всю страну рассказала, что известный отец не общается с ней и никогда в жизни не видел свою внучку Марину. Самого солиста «Кар-мэн» на той передаче не было, но, когда журналисты спросили его о делах семейных, он заверил их, что беспокоиться не о чем.

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