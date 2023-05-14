Стало известно, где сейчас Дмитрий Шепелев

«Шепелев продюсирует проект для одного из федеральных телеканалов. Это мечта любого телеведущего – стать не только лицом проекта, но и продюсером. Но Дмитрий делает образовательный проект, который сам не будет вести. Так что не переживайте за него и не верьте сплетням – есть у него работа», -рассказал журналистам телепродюсер.