Стало известно, где сейчас Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев исчез из медийного пространства. В социальных сетях появилась версия о том, что телеведущий сидит без работы и содержит семью на наследство сына Платона.
Семья у Шепелева теперь большая. Сейчас Дмитрий Шепелев воспитывает 10-летнего сына Платона (от Жанны Фриске), 2-летнего Тихона (от Екатерины Тулуповой). Также у Тулуповой есть дочь от первого брака.
Однако журналистам «Комсомольской Правды» удалось узнать, чем сейчас занят экс-телеведущий.
«Шепелев продюсирует проект для одного из федеральных телеканалов. Это мечта любого телеведущего – стать не только лицом проекта, но и продюсером. Но Дмитрий делает образовательный проект, который сам не будет вести. Так что не переживайте за него и не верьте сплетням – есть у него работа», -рассказал журналистам телепродюсер.
У Шепелева есть диплом журфака Белорусского государственного университета.Тем не менее, 40-летний Дмитрий пошел учиться на курсы по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования.
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о подготовке к новому телепроекту после временного перерыва. Шоумен брал паузу в работе из-за проблем со здоровьем. Оправившись от недомогания, ведущий приступил к съемкам второго сезона шоу о лучших учителях России.