Собчак пожаловалась на рабочие перегрузки и усталость

Ксения Собчак публично посетовала на тяжелую жизнь. Сейчас она с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном отдыхает на Бали.

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Журналистка выложила фотоотчет с пляжными фотографиями в социальной сети и написала, что они с супругом настолько много работают, что на отдыхе не готовы ни к каким активностям – только купаться и отсыпаться.

«Мы так много оба работаем, что, когда отдыхаем, обязательно нужно несколько дней полного «отмокания». Короче, более ленивых тюленей пляж еще не видывал. Сил хватает только дойти до личного пляжного домика и лечь уже там», — заявила Ксения.

Как отмечает Экспресс Газета, многим пользователям оказалось непонятно, почему Собчак и Богомолов так устают. Они не трудятся в шахте и не стоят у станка.

«Раз в месяц Собчак напоминает о своём «тяжелом» труде и работоспособности … Мол такая пчела-труженица… Впечатление аки горняк в шахте трудится, или на Севере в мерзлоте… Да, Ксения, устали сильно, отдохните», - иронизируют подписчики.