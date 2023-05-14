Энрике Иглесиас сообщил о серьезной болезни

«Дорогие фанаты, к моему большому сожалению, я не смогу выступить сегодня вечером на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет. Мне откровенно грустно от того, что означает отмена этого шоу в стране, которая дала мне так много. Я надеюсь быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Я приношу вам тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — написал Иглесиас на своей странице в соцсети.