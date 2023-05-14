Энрике Иглесиас сообщил о серьезной болезни
Энрике Иглесиас отменил ближайшие концерты, о чем он объявил лично, извинившись перед будущими зрителями.
Еще в конце апреля Энрике объявил, что 13 мая выступит в Мексике. Билеты на концерт были все распроданы. Но в самый последний момент певец был вынужден отменить выступление.
Певец даже не добрался до Мексики, - сообщает Экспресс Газета.
«Дорогие фанаты, к моему большому сожалению, я не смогу выступить сегодня вечером на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет. Мне откровенно грустно от того, что означает отмена этого шоу в стране, которая дала мне так много. Я надеюсь быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Я приношу вам тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — написал Иглесиас на своей странице в соцсети.
Третий ребенок для Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой не стал неожиданностью. Как признался певец, они планировали детей после рождения близнецов, но не выбирали для этого время специально.
Дочь решили назвать русским именем Маша.