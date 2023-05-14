Поргина сообщила о предупреждении от ангела-хранителя
Людмила Поргина до сих пор не восстановилась полностью после травмы. Вдова Караченцова крайне неудачно упала в своем загородном доме. По словам актрисы, она только в больнице осознала, что получила предупреждение от своего ангела. Об этом она сообщила журналистам портала prozvezd.
«Когда я пришла в себя в больнице, попросила медсестер отвести меня в местную церковь. У меня кружилась голова и заплетались ноги. Но я все равно шла. Мне нужно было исповедоваться и причаститься. После этого я все сразу поняла. Когда упала, мне ангел сказал: «Люда, опомнись, собери свои последние мозги. Что ты делаешь в театре? Ты приходишь туда каждый день, чтобы выйти на сцену в полной темноте со свечкой в руке на одну минуту? Разве этого ты заслуживаешь? Зачем ты себя мучаешь?» Я все это осознала», - рассказала Людмила Андреевна.
Сейчас Поргина всерьез задумалась об уходе из Ленкома.
«Это не тот театр, в котором я играла вместе с другими выдающимися актерами. Поргина. –Но главное – хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит. Через день у меня заканчивается больничный, пойду опять со свечкой по темной сцене ходить. А после, видимо, буду уходить», - резюмировала актриса.
Ранее Людмила Поргина заявила, что самоназваная любовница Николая Караченцова попросила у нее прощения. Актриса уверена, что Елена Дмитриева полностью выдумала романтическую связь с ее покойным мужем.