Поргина сообщила о предупреждении от ангела-хранителя

«Когда я пришла в себя в больнице, попросила медсестер отвести меня в местную церковь. У меня кружилась голова и заплетались ноги. Но я все равно шла. Мне нужно было исповедоваться и причаститься. После этого я все сразу поняла. Когда упала, мне ангел сказал: «Люда, опомнись, собери свои последние мозги. Что ты делаешь в театре? Ты приходишь туда каждый день, чтобы выйти на сцену в полной темноте со свечкой в руке на одну минуту? Разве этого ты заслуживаешь? Зачем ты себя мучаешь?» Я все это осознала», - рассказала Людмила Андреевна.