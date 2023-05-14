Дочь Глюкозы рассказала о взаимоотношениях в семье

«Мама никогда не помогала мне ничем, кроме эмоциональной поддержки. Я работаю с папой и считаю, что он более творческий человек, чем мама. У него есть скрытый ото всех талант — он сам пишет, помогает мне писать. Мне кажется, из него получился бы очень крутой артист, но, к сожалению, он занимается бизнесом», — рассказала она.