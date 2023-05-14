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Дочь Глюкозы рассказала о взаимоотношениях в семье

Лидия Чистякова, 16-летняя дочь певицы Глюкозы и предпринимателя Александра Чистякова, строит собственную музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Ray. В YouTube-шоу «Про говори» юная артистка рассказала, что семья поддерживает ее творческую деятельность. Об этом сообщает moslenta.

Дочь Глюкозы рассказала о взаимоотношениях в семье
© РИА Новости

Девушка объяснила, что у них с матерью есть договоренность как можно меньше говорить на публике друг о друге.

«Это для вас она певица Глюкоза, а для меня это просто моя классная мама, с которой мы можем пельмени вместе поесть. То есть я абсолютно по-другому ее вижу», — заявила Лидия.

Чистякова, несмотря на юный возраст, уже не первый год пишет песни, музыку, занимается озвучкой и многим другим.

«Мама никогда не помогала мне ничем, кроме эмоциональной поддержки. Я работаю с папой и считаю, что он более творческий человек, чем мама. У него есть скрытый ото всех талант — он сам пишет, помогает мне писать. Мне кажется, из него получился бы очень крутой артист, но, к сожалению, он занимается бизнесом», — рассказала она.

Лидия Чистякова приняла решение в скором времени переехать в свою «однушку» и отделиться от родителей.

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