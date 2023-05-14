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Дочь Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью

Подробности отношений с отцом и матерью раскрыла в YouTube-шоу «Про говори» 16-летняя дочь певицы Глюкозы и предпринимателя Александра Чистякова, начавшая музыкальную карьеру под псевдонимом Ray! Лидия Чистякова.

Дочь Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью
© РИА Новости

«Мама никогда не помогала мне ничем, кроме эмоциональной поддержки. Я работаю с папой и считаю, что он более творческий человек, чем мама. У него есть скрытый ото всех талант — он сам пишет, помогает мне писать. Мне кажется, из него получился бы очень крутой артист, но, к сожалению, он занимается бизнесом», — поделилась начинающая певица.

Ray! рассказала, что ее отец, хоть и выглядит серьезно, на самом деле очень веселый человек, «хорошо сохранивший внутреннего ребенка».

Чистякова отметила, что у них с матерью есть договоренность как можно меньше говорить в интервью друг о друге.

«Это для вас она певица Глюкоза, а для меня это просто моя классная мама, с которой мы можем пельмени вместе поесть. То есть я абсолютно по-другому ее вижу», — заявила 16-летняя артистка.

Ray! Добавила, что благодарна Глюкозе за то, что она рядом, за то, что умеет правильно распределять свое время.

«Если у нее куча работы, она лучше найдет пять минут, чтобы посвятить их мне полностью, чем целую неделю будет вроде бы рядом, но на самом деле будет беспрерывно решать вопросы по телефону», — объяснила она.

Ранее дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам и нелюбви к гламуру.

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