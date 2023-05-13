Вышедшую из комы Наталию Власову привели под руки на съемки Первого канала

Певица и актриса Наталия Власова не смогла без посторонней помощи дойти до съемочной площадки Первого канала. Ее провели до студии под руки.

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Власова переживает тяжелые времена. Ее госпитализировали с сердечной недостаточностью. Позже артистку ввели в медикаментозную кому и провели сложную операцию — шунтирование. Несмотря на это, она решила не отменять запланированные съемки на Первом канале.

«СтарХит» поделился кадрами, на которых Власову буквально ведут под руки во время съемок передачи. Очевидно, что недуг отразился на состоянии ее здоровья.