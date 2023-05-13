Озвучены гонорары звезд шоу-бизнеса при работе на свадьбах

Известные российские певцы с удовольствием выступают на дорогих свадьбах. За концерт для молодоженов, их родственников и гостей приглашенные звезды получают больше, нежели за выступление перед зрителями на традиционных площадках.

Журналисты собрали информацию о гонорарах самых популярных исполнителей, - сообщает teleprogramma.pro.

Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Сергей Жуков, Николай Басков берут за выступление 5-7 миллионов рублей. Также артисты одновременно могут быть и ведущими торжества.

За 3-4 миллиона рублей можно пригласить Анну Асти, Клаву Коку, Леонида Агутина, Полину Гагарину, Басту, «Иванушек International».

Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Мот, Ирина Круг, «Дискотека Авария» готовы петь за 2 - 2,5 млн руб.