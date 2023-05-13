$77.20+1.3284.25+1.36

Озвучены гонорары звезд шоу-бизнеса при работе на свадьбах

Известные российские певцы с удовольствием выступают на дорогих свадьбах. За концерт для молодоженов, их родственников и гостей приглашенные звезды получают больше, нежели за выступление перед зрителями на традиционных площадках.

Озвучены гонорары звезд шоу-бизнеса при работе на свадьбах
© РИА Новости

Журналисты собрали информацию о гонорарах самых популярных исполнителей, - сообщает teleprogramma.pro.

Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Сергей Жуков, Николай Басков берут за выступление 5-7 миллионов рублей. Также артисты одновременно могут быть и ведущими торжества.

За 3-4 миллиона рублей можно пригласить Анну Асти, Клаву Коку, Леонида Агутина, Полину Гагарину, Басту, «Иванушек International».

Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Мот, Ирина Круг, «Дискотека Авария» готовы петь за 2 - 2,5 млн руб.

Среди кионактеров самый высокий прайс за один съемочный день уже долгое время удерживает Олег Меньшиков. Как отмечают эксперты, за одну 12-часовую смену он получает 7,5 миллионов рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий