Умер отец Хлебниковой
Арнольд Хлебников скончался от остановки сердца. Ему было 87 лет. Состояние здоровья мужчины ухудшилось после пожара в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. Уже тогда пенсионер был лежачим больным, из горящей квартиры его выносили на носилках.
Вместе с ним дома находилась и сама певица, они сильно пострадала. Артистку госпитализировали в Склиф с серьезными ожогами, - пишет ИА REGNUM.
Хлебников скончался еще до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали родственники.
Арнольд Сергеевич ранее был радиофизиком и трудился на оборонных предприятиях.
Напомним, пожар в квартире певицы произошел в 2021 году. Квартира певицы сгорела почти полностью, она сама сильно пострадала от пожара, получив множество ожогов. Ее сразу же доставили в реанимацию. Лечение заняло много времени.