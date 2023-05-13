Умер отец Хлебниковой

Арнольд Хлебников скончался от остановки сердца. Ему было 87 лет. Состояние здоровья мужчины ухудшилось после пожара в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. Уже тогда пенсионер был лежачим больным, из горящей квартиры его выносили на носилках.

Вместе с ним дома находилась и сама певица, они сильно пострадала. Артистку госпитализировали в Склиф с серьезными ожогами, - пишет ИА REGNUM.

Хлебников скончался еще до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали родственники.

Арнольд Сергеевич ранее был радиофизиком и трудился на оборонных предприятиях.