$77.20+1.3284.25+1.36

Умер отец Хлебниковой

Арнольд Хлебников скончался от остановки сердца. Ему было 87 лет. Состояние здоровья мужчины ухудшилось после пожара в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. Уже тогда пенсионер был лежачим больным, из горящей квартиры его выносили на носилках.

Умер отец Хлебниковой
© РИА Новости

Вместе с ним дома находилась и сама певица, они сильно пострадала. Артистку госпитализировали в Склиф с серьезными ожогами, - пишет ИА REGNUM.

Хлебников скончался еще до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали родственники.

Арнольд Сергеевич ранее был радиофизиком и трудился на оборонных предприятиях.

Напомним, пожар в квартире певицы произошел в 2021 году. Квартира певицы сгорела почти полностью, она сама сильно пострадала от пожара, получив множество ожогов. Ее сразу же доставили в реанимацию. Лечение заняло много времени.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий