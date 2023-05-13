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Джонни Депп заключил с Dior рекламный контракт на рекордную сумму

Джонни Депп сможет основательно укрепить свое финансовое состояние, серьезно пострадавшее после бракоразводного процесса с Эмбер Херд. Он получит 20 миллионов долларов за рекламу парфюмерии Dior, - информирует портал secretmag со ссылкой на зарубежные источники.

Джонни Депп заключил с Dior рекламный контракт на рекордную сумму
© РИА Новости

Знаменитый актер стал лицом Dior Sauvage в 2015 году. Сумма, которую получает Депп за трехлетний контракт пока не имеет аналогов в истории. Корпорация приостановила сотрудничество с актером во время его скандального развода, но после того, как суд встал на сторону актера в конфликте с бывшей супругой, вновь возобновила работу с ним.

Актриса Эмбер Херд после проигранного иска к Джонни Деппу решила поменять место жительства. Звезда покинула Голливуд и обосновалась в Испании.

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