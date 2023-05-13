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Стас Пьеха рассказал о неприятных последствиях шоу «Фабрика звезд»

С социальным экспериментом сравнил «Фабрику звезд» Стас Пьеха в беседе с журналистами на вечере, посвященном 20-летию музыкального шоу.

Стас Пьеха рассказал о неприятных последствиях шоу «Фабрика звезд»
© РИА Новости

Певец признался, что почти два месяца провел в деревне, чтобы прийти в себя от суеты и психологического давления по окончанию проекта. К такому он не был готов, - информирует 5 Канал.

«Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент», — вспоминает Пьеха.

Полностью прийти в норму помог начавшийся вскоре большой гастрольный тур. Стас давал по 25 концертов в месяц, и уставал так, что на лишние размышления сил не оставалось.

Певец Стас Пьеха в конце марта попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Заболевание отразилось на здоровье артиста, из-за чего он долгое время не выходил в свет. И появился перед публикой только по случаю 20-летия проекта «Фабрика звезд». Мероприятие прошло 22 апреля на сцене «МТС Live Холл.

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