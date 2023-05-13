$77.20+1.3284.25+1.36

Гузеева объяснила, что именно «ненавидит до обморока»

Лариса Гузеева отправилась отдыхать в Грузию. Там она встретилась со своей давней подругой Ией Нинидзе. Приятельницы решили посидеть в ресторане и попробовать блюда национальной кухни. В том числе и национальный напиток – чачу. Об этом пишут 7days.

Гузеева объяснила, что именно «ненавидит до обморока»
© РИА Новости

Как рассказала Лариса, все было бы отлично, если бы не чрезмерно громкая музыка, испортившая общение за ужином. Как оказалось, к ней у артистки особенная нелюбовь.

«Больше всего в жизни ненавижу ресторанную музыку. Настолько, до обморока! Ненавижу! Ну вот кто приходит в ресторан слушать музыку? Зачем она так громко звучит?» - возмутилась она.

Ранее 63-летняя советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к своим критикам со словами:

«На насекомых не обижаюсь».

На своей странице в социальных сетях артистка часто получает критику от подписчиков, на которую едко и коротко отвечает.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий