Гузеева объяснила, что именно «ненавидит до обморока»

Лариса Гузеева отправилась отдыхать в Грузию. Там она встретилась со своей давней подругой Ией Нинидзе. Приятельницы решили посидеть в ресторане и попробовать блюда национальной кухни. В том числе и национальный напиток – чачу. Об этом пишут 7days.

Как рассказала Лариса, все было бы отлично, если бы не чрезмерно громкая музыка, испортившая общение за ужином. Как оказалось, к ней у артистки особенная нелюбовь.

«Больше всего в жизни ненавижу ресторанную музыку. Настолько, до обморока! Ненавижу! Ну вот кто приходит в ресторан слушать музыку? Зачем она так громко звучит?» - возмутилась она.

Ранее 63-летняя советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к своим критикам со словами:

«На насекомых не обижаюсь».