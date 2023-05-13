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Успенская сообщила, что была рядом с местом убийства Джона Леннона

Любовь Успенская в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат» рассказала, что в свое время была практически очевидцем убийства знаменитого вокалиста The Beatles, - пишет 5 Канал.

Успенская сообщила, что была рядом с местом убийства Джона Леннона
© © РИА Новости / Нина Зотина

«Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона. Буквально в 100 метрах от меня тогда лежал труп Леннона», — рассказала певица.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, ждавшим его у ограды его дома на Нижнем Манхэттене.

Ранее Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни. Она назвала брак препятствием в творческом пути. Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях.

По ее мнению, брак создает преграды в творческом пути: партнеры ревнуют к работе и не дают полностью реализоваться. Артистка предположила, что без опыта замужества она стала бы еще более успешной.

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