Успенская сообщила, что была рядом с местом убийства Джона Леннона

Любовь Успенская в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат» рассказала, что в свое время была практически очевидцем убийства знаменитого вокалиста The Beatles, - пишет 5 Канал.

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«Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона. Буквально в 100 метрах от меня тогда лежал труп Леннона», — рассказала певица.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, ждавшим его у ограды его дома на Нижнем Манхэттене.

Ранее Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни. Она назвала брак препятствием в творческом пути. Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях.