Успенская сообщила, что была рядом с местом убийства Джона Леннона
Любовь Успенская в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат» рассказала, что в свое время была практически очевидцем убийства знаменитого вокалиста The Beatles, - пишет 5 Канал.
«Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона. Буквально в 100 метрах от меня тогда лежал труп Леннона», — рассказала певица.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, ждавшим его у ограды его дома на Нижнем Манхэттене.
Ранее Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни. Она назвала брак препятствием в творческом пути. Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях.
По ее мнению, брак создает преграды в творческом пути: партнеры ревнуют к работе и не дают полностью реализоваться. Артистка предположила, что без опыта замужества она стала бы еще более успешной.