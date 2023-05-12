Группа "Ленинград" даст концерт в "Лужниках"

Группа "Ленинград" выступит 16 сентября на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов.

"16 сентября Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выступят с грандиозным концертом на самом большом стадионе страны в Лужниках", - говорится в сообщении.

10 сентября 2022 года группа после трехлетнего перерыва также дала концерт в "Лужниках", тогда, по словам организаторов, его посетили более 60 тыс. человек.

На сайте организаторов сообщается, что на предстоящем концерте исполнят песни "В Питере пить", "Экспонат" и другие, а также новые песни.