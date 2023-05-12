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Группа "Ленинград" даст концерт в "Лужниках"

Группа "Ленинград" выступит 16 сентября на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов.

Группа "Ленинград" даст концерт в "Лужниках"
© globallookpress.com

"16 сентября Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выступят с грандиозным концертом на самом большом стадионе страны в Лужниках", - говорится в сообщении.

10 сентября 2022 года группа после трехлетнего перерыва также дала концерт в "Лужниках", тогда, по словам организаторов, его посетили более 60 тыс. человек.

На сайте организаторов сообщается, что на предстоящем концерте исполнят песни "В Питере пить", "Экспонат" и другие, а также новые песни.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством ненормативной лексики. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда". После этого коллектив выпустил несколько песен.

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