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Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом) подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

Земфира подала иск к Минюсту
© РИА Новости

"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", - сказали в суде.

Там отметили, что дата заседания по иску пока не назначена.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

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