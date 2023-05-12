Земфира подала иск к Минюсту

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом) подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", - сказали в суде.

Там отметили, что дата заседания по иску пока не назначена.