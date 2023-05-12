Земфира подала иск к Минюсту

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом) подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.
"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", - сказали в суде.
Там отметили, что дата заседания по иску пока не назначена.
Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.