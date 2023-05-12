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Лайма Вайкуле похвалила Пескова за вежливое приветствие Пугачевой в Москве

Певица Лайма Вайкуле похвалила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за вежливое приветствие Аллы Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина в Москве. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Вайкуле похвалила Пескова за вежливое приветствие Пугачевой
© соцсети

«Алла – это народная артистка. Почему Пескову не подходить к такой звезде? Это честь, подойти. Вообще это нормально, что мужчина подошел к женщине, да еще и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подойти, каждый!» — отметила Вайкуле.

Вместе с этим народная артистка Латвии призвала фанатов не обращать внимания на критику блогеров в адрес Аллы Пугачевой. Вайкуле припомнила слова юмориста Михаила Жванецкого, который описывал критиков фразой: «дали слово тем, которым сказать нечего, кроме гадостей». Исполнительница также выразила мнение, что глава России Владимир Путин так же вежливо поздоровался бы с Примадонной.

Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Юдашкина

Ранее Лайма Вайкуле сообщила, что Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступят на ее фестивале в Юрмале.

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