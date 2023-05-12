Вайкуле похвалила Пескова за вежливое приветствие Пугачевой

«Алла – это народная артистка. Почему Пескову не подходить к такой звезде? Это честь, подойти. Вообще это нормально, что мужчина подошел к женщине, да еще и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подойти, каждый!» — отметила Вайкуле.