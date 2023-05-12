Соседов объяснил, почему Пугачевой не могут запретить въезд в Россию

— Нужно сказать, что многие артисты, которые уехали из страны, оказались на чужой земле абсолютно ненужными. В Израиле, где огромное число русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной. Если поднимать тему с ее возвращением в Россию — поездками «туда-сюда», я считаю, она вправе это делать. Это ее страна, я не помню, чтобы она «толкала» антироссийские речи и лозунги, поэтому ей не могут запретить посещать Россию, — заявил Соседов.