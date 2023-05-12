Певец Пупо объяснил свое решение не ехать на фестиваль в Москву угрозами
Итальянский певец Пупо в беседе с Dagospia объяснил свое решение не ехать на международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту — 2023» в Москве. По его словам, ему пришлось это сделать из-за полученных угроз.
«Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и сотрудников. Мы переживаем сумасшедший момент, когда любое действие подвергается манипуляции и используется против тебя. Я получил реальные угрозы, в том числе от людей, которые проникли в мою частную жизнь», — рассказал Пупо.
Он отметил, что также связался с организаторами фестиваля по этому вопросу и они ему тоже посоветовали не рисковать.
«Они сказали: "Нет, Энцо, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью тех, кто дорожит вами и вашим трудом". Эта война — это конфликт родственников, и мы не можем поверхностно делить его на "агрессора" и "подвергшегося агрессии", как и делить мир на "хороших" и "плохих"», — передал Пупо слова организаторов фестиваля.
Напомним, что певец должен был стать одним из членов жюри мероприятия в РФ 2 мая. После того, как об этом стало известно Пупо подвергся критике со стороны коллег, включая Аль Бано.