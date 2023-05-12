Певец Пупо объяснил свое решение не ехать на фестиваль в Москву угрозами

«Они сказали: "Нет, Энцо, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью тех, кто дорожит вами и вашим трудом". Эта война — это конфликт родственников, и мы не можем поверхностно делить его на "агрессора" и "подвергшегося агрессии", как и делить мир на "хороших" и "плохих"», — передал Пупо слова организаторов фестиваля.