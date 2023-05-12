Победивший рак певец Владимир Левкин рассказал, почему живет у друзей

Победивший онкологию певец Владимир Левкин рассказал, почему он все еще не приобрел собственное жилье и предпочитает ютиться у свои друзей. Подробностями он поделился в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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55-летний певец рассказал, что в последние годы, после победы над онкологией, он продолжает гастролировать по стране с концертами. В перерывах между концертной деятельностью артист занимается благотворительностью.

Кроме того, артист признался, что у него до сих пор нет собственного жилья и обзаводиться он им пока не планирует. Левкин отметил, что пока обитает у друзей. Он отметил, что может ходить в прошлогодних кроссовках, но обязательно с новой песней.