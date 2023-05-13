Шабаш ведьм и сходка фриков: как изменилось «Евровидение»

Пресса удивилась количеству фриков, которых отправили в Великобританию защищать честь своих стран. Сразу несколько мужских коллективов решили выделиться из «общей массы» и выступили в женской одежде. Так, хорватская группа Let3 в трусах и чулках скакала по сцене под детскую песенку «Mama Š » (суть текста в том, что мама купила трактор). Немецкий готик-индастриал-метал коллектив Lord of the Lost выступил с песней Blood & Glitter. Фронтмен коллектива Крис Хармс с накрашенными губами и глазами бегал во время выступления на каблуках в костюме Жар-птицы. Об этом рассказывает обозреватель газеты «Комсомольская правда».