$77.20+1.3284.25+1.36

Шабаш ведьм и сходка фриков: как изменилось «Евровидение»

В британском Ливерпуле прошли полуфиналы музыкального конкурса «Евровидение-2023». В следующий раунд прошли представители Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Кипра, Литвы, Польши, Словении, Эстонии, Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Пресса удивилась количеству фриков, которых отправили в Великобританию защищать честь своих стран. Сразу несколько мужских коллективов решили выделиться из «общей массы» и выступили в женской одежде. Так, хорватская группа Let3 в трусах и чулках скакала по сцене под детскую песенку «Mama Š » (суть текста в том, что мама купила трактор). Немецкий готик-индастриал-метал коллектив Lord of the Lost выступил с песней Blood & Glitter. Фронтмен коллектива Крис Хармс с накрашенными губами и глазами бегал во время выступления на каблуках в костюме Жар-птицы. Об этом рассказывает обозреватель газеты «Комсомольская правда».

Финский певец Ере Пеухенен решил взять зрителей эксцентричностью и нарядился в кислотный топ с шипами. На сцене исполнитель оседлал вставших на четвереньки участников группы Käärijä в нарядах из розового латекса.

Все это и многое другое – в галерее «Рамблера».

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий