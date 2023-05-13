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Певица Слава раскрыла имя своего внука

Дочь известной певицы Славы в ноябре прошлого года вышла замуж, а уже в январе объявила публике о скором пополнении в своей семье. В конце марта певица Слава стала бабушкой. Имя малыша до сих пор ни родители, ни звездная бабушка не раскрывали.

Певица Слава раскрыла имя своего внука
© ТАСС

Однако накануне состоялись крестины мальчика, о чем артистка рассказала в своем блоге, рассекретив имя малыша.

«А у нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения!», - подписала певица кадры, снятые в момент таинства.

На торжество молодые родители Арсения пригласили родственников и близких друзей. На крестинах также был замечен и Анатолий Данилицкий, с которым Слава рассталась в прошлом году, так и не объяснив, что стало причиной разрыва.

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