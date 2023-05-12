$75.88-0.8182.89-1.26

Директор Алсу отказался комментировать блокировку ее счетов

Директора певицы Алсу Сергея Фадеева спросили о неуплате артисткой налогов и блокировке ее счетов, передает "Вечерняя Москва".

Директор Алсу отказался комментировать блокировку ее счетов
© alsou_a/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Фадеев отказался комментировать сообщения.

"У меня нет никаких комментариев по этому вопросу", - сказал он.

Несколько недель назад российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в стране начат процесс блокировки счетов знаменитостей за неуплату налогов.

О блокировке счетов Алсу СМИ сообщили 11 мая. Федеральная налоговая служба попросила Алсу, у которой запланированы несколько выступлений в Кремлевском дворце, прояснить ситуацию с тем, что ее агентство с 2020 года сообщает о нулевом балансе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий