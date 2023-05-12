Директор Алсу отказался комментировать блокировку ее счетов

"У меня нет никаких комментариев по этому вопросу", - сказал он.

Несколько недель назад российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в стране начат процесс блокировки счетов знаменитостей за неуплату налогов.

О блокировке счетов Алсу СМИ сообщили 11 мая. Федеральная налоговая служба попросила Алсу, у которой запланированы несколько выступлений в Кремлевском дворце, прояснить ситуацию с тем, что ее агентство с 2020 года сообщает о нулевом балансе.