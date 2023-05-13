Британские букмекеры назвали победителя "Евровидения"

Британские букмекеры считают шведскую певицу Лорин фаворитом конкурса "Евровидение-2023", финал которого состоится в субботу вечером в Ливерпуле. В большинстве контор ставки на нее принимаются с коэффициентом от 1,53 до 1,36 (от 66% до 73% вероятности победы).

Лорин уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году с песней Euphoria, на этот раз она выступает с композицией Tattoo. После нее наиболее вероятным претендентом на победу выглядит финский рэпер Kaarija, который приехал в Ливерпуль с песней Cha Cha Cha. Шансы на то, что он выиграет песенный конкурс, букмекеры оценивают в 26-31%.

Видео дня

На третьем месте - украинский дуэт Tvorchi, который составили Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, 10 лет назад переехавший на Украину из Нигерии. Шансы на то, что их композиция Heart of Steel, отсылающая к боям в Мариуполе, наберет большинство голосов, оценивается в 7-12%.

Великобританию на "Евровидении-2023" представляет поп-исполнительница Мэй Мюллер, однако ее шансы оцениваются букмекерами не больше, чем в 1-2%. 25-летняя певица из Лондона выступит с композицией I Wrote A Song.

Список конкурсантов

В общей сложности на конкурсе прозвучат 26 музыкальных произведений. Через полуфинальный отсев не нужно было проходить участникам из стран "Большой четверки" - Германии, Испании, Италии и Франции, а также Великобритании, которая выступает страной - хозяйкой конкурса, и Украины, представители которой выиграли предыдущее "Евровидение". После двух полуфиналов в заключительную часть конкурса вышли участники от Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Сербии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Как ранее заявили организаторы музыкального шоу, в этом году отдать свой голос за полюбившегося исполнителя смогут все желающие, а не только жители стран, участвующих в "Евровидении". Голоса всех зрителей из не представленных на конкурсе стран будут соответствовать лишь 58 очкам. Столько же распределяется в ходе каждого из 26 национальных голосований. На этапе полуфиналов в Европейском вещательном союзе (ЕВС) решили отказаться от оценок жюри, составленного из профессионалов в сфере шоу-бизнеса. Однако в финале конкурса мнение жюри по-прежнему будет приплюсовываться к результатам зрительского голосования.

О месте проведения

На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в мае 2022 года в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. По традиции "Евровидение" проводится в стране, которая одержала победу на предыдущем состязании. Украинские власти заявили о готовности принять "Евровидение" в 2023 году, однако ЕВС сообщил, что конкурс не получится провести на Украине из-за сложностей с обеспечением безопасности участников.

Великобритания за всю историю "Евровидения", отсчитывающего свое начало с 1956 года, чаще других принимала конкурс (в этом году он проходит в этой стране в девятый раз). Четырежды мероприятие проходило в Лондоне (1960, 1963, 1968, 1977) и по одному разу в Эдинбурге (1972), Брайтоне (1974), Харрогите (1982) и Бирмингеме (1998).