Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на обвинения со стороны экс-супруга и футболиста Дмитрия Тарасова во лжи и пиаре на его имени. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в Telegram-канале.

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«Устал? Забудь мое имя навсегда! Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене», — написала Бузова.

Она отметила, что у нее весь «директ на эту тему забит». Также певица указала, что «уважает свое прошлое каким бы оно не было», поскольку оно является фундаментом, на котором стоит настоящее и будущее, и изменению не подлежит.

Кроме того она обратилась к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги, заявив, что открыта для диалога и если она им нужна, то пусть обращаются к ней напрямую через аккаунты в социальных сетях.

Ранее Тарасов в интервью спустя несколько лет заговорил о разводе с Бузовой. Он объяснил свои действия тем, что «устал слушать вранье» о себе ради пиара.