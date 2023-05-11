Лидер «Би-2» назвал всех россиян животными

Музыкант Егор Бортник, известный как Лева Би-2, пообещал не возвращаться в Россию и назвал всех русских животными.

«Вы превратились в животных, с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой», – заявил музыкант.

Фронтмен группы «Би-2» в комментариях к своему посту в честь 9 Мая пригрозил россиянам, что они «заплатят» за спецоперацию, и оскорбил каждого несогласного с его мнением подписчика.

Музыкант также пообещал больше никогда не возвращаться в Россию, однако не упомянул, что так и не отменил свой концертный тур по стране. Шоу «Би-2» запланировано на 10 июня в Москве.