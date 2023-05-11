Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина обвинила Гагарину и Меладзе в финансировании ВСУ
Певица Ольга Кормухина рассказала о своих юридических трениях с коллегой Полиной Гагариной.
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка" - использованную аранжировку, убеждена Ольга, написал её супруг Алексей Белов (экс-гитарист "Парка Горького"). Однако осенью 2022 года суд постановил, что это не плагиат.
По словам Кормухиной, "весь этот суд - это была голгофа" и "нескончаемая мерзость".
"Права могут быть отобраны у любого, в любой момент. Важна здесь не правота, а важно то, насколько у тебя хватит ресурсов, денег и связей", - считает заслуженная артистка РФ.
Но, как подчеркнула Ольга в интервью YouTube-шоу "Так сказать" портала "Абзац", "смысл даже не в этом", ведь "каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе, который уже давно поддерживает ВСУ". В то время как певица категорически против того, чтобы за её счёт оплачивались "убийства наших ребят". Тем не менее, говорит она, Гагарину защищает РАО, "где в совете директоров до сих пор сидит сестра Меладзе".
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Валерия Меладзе на финансирование ВСУ, призвав также признать певца иностранным агентом.