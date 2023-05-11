Кормухина обвинила Гагарину и Меладзе в финансировании ВСУ

"Права могут быть отобраны у любого, в любой момент. Важна здесь не правота, а важно то, насколько у тебя хватит ресурсов, денег и связей", - считает заслуженная артистка РФ.

Но, как подчеркнула Ольга в интервью YouTube-шоу "Так сказать" портала "Абзац", "смысл даже не в этом", ведь "каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе, который уже давно поддерживает ВСУ". В то время как певица категорически против того, чтобы за её счёт оплачивались "убийства наших ребят". Тем не менее, говорит она, Гагарину защищает РАО, "где в совете директоров до сих пор сидит сестра Меладзе".