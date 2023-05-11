Фронтмен Disturbed признался, что едва не умер из-за  депрессии

Фронтмен Disturbed Дэвид Дрейман признался, что недавно страдал от настолько сильных зависимости и депрессии, что едва не умер. Вокалиста, высказавшегося на одном из концертов, цитирует Revolver.

50-летний музыкант расплакался, говоря о смерти своих коллег: Честера Беннингтона из Linkin Park, Криса Корнелла из Soundgarden, Скотта Вейланда из Stone Temple Pilots.

«Пару месяцев назад я едва к ним не присоединился. Демоны зависимости и депрессии реальны. Это болезни, не отличающиеся от рака. Депрессия и зависимость не видны, они пожирают изнутри, распространяют метастазы, забирают тело, разум, душу», — сказал он.

По словам Дреймана, он устал терять друзей из-за депрессии и зависимости и скучает по безвременно умершим коллегам. Он также попросил зрителей, страдающих от этих же состояний, поднять руки, и сказал им, что они не одни.